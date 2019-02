Aslem e Admo insieme per salvare vite: partita la campagna di reclutamento

Al via questa mattina alla campagna di reclutamento dei giovani sammarinesi che desiderano essere iscritti al Registro Donatori di Midollo Osseo, in collaborazione con Admo.

Già dalle 9.45 una ventina di ragazzi si sono ritrovati nella sede Aslem a Borgo Maggiore per confrontarsi con i sanitari accreditati: dall'importanza dell'impegno ai prelievi per le iscrizione.

Hanno compilato il questionario sullo stato di salute e poi effettuato il prelievo salivare.

I campioni verranno trasferiti prima al centro trasfusionale di Rimini e poi a Bologna dove verrà estratto il Dna del donatore e eseguita la mappatura genetica per inserirlo nella banca dati.



Ricordiamo intanto che i ragazzi che vorranno potranno iscriversi per tutta la giornata fino alle 18.



Nel video l'intervista alla Presidente Aslem, Patrizia Cavalli e alla Presidente Admo, Rita Malavolta