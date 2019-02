Festival della canzone italiana in arrivo: Mara Verbena con le sue creazioni floreali torna a Sanremo

Tutto è pronto per gli arredi floreali della 69esima edizione del Festival: per 5 giorni fioristi da tutta Italia creeranno decorazioni del red carpet, del Teatro Ariston e gli immancabili bouquet donati ai protagonista della kermesse musicale.

A coordinarne l'attività un team di 3 maestre dell'arte floreale, tra le quali la sammarinese Mara Verbena.



La kermesse sanremese non è solo la vetrina mondiale della canzone italiana, è moda, è gossip, ma soprattutto fiori, come spiega, intervistata nel video, la flower designer Mara Verbena.



Silvia Sacchi