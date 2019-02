Attiva-Mente: a San Marino "non si è ancora fatto nulla" sulla "Vita Indipendente"

Il Consiglio Direttivo di Attiva-Mente interviene sul Decreto Delegato numero 14 del 2018 “Prevenzione della disabilità, salute e riabilitazione delle persone con disabilità, sostegno alla persona con disabilità e al nucleo familiare”. Ad un anno dalla sua approvazione – si sottolinea in una nota -; “di tangibile si è visto poco. Qualche risposta in più ce la saremmo aspettata, ad esempio sulla questione dell'erogazione degli ausili”. Attiva-Mente chiede inoltre maggiore attenzione, a chi riveste responsabilità amministrative, anche in merito a tematiche quali l'inclusione scolastica e lavorativa, e le barriere architettoniche. Infine un'amara considerazione sulla questione della "vita indipendente": "a San Marino - si legge nel comunicato -, nonostante le nostre continue sollecitazioni e precisi impegni nel programma dell'attuale Governo, non si è ancora fatto nulla".