Picco influenzale: 769 i casi registrati dalla medicina territoriale

L'influenza stagionale. Numeri ancora provvisori e non comprensivi del reparto di Pediatria e del Pronto Soccorso.

Siamo nel pieno del picco influenzale.

I dati parlano chiaro: ne erano stati segnalati 144 da novembre ai primi di gennaio e rapidamente - in sole 3 settimane - si sono raggiunti i 769 casi, rilevati nell'ambito della medicina territoriale.

Numeri ancora provvisori e non comprensivi di tutti i casi sammarinesi.

L'influenza di quest'anno si sta presentando più debilitante e complessa dal punto di vista sintomatologico: febbre alta, stanchezza, mal di gola e tosse secca che prosegue anche dopo la guarigione.



Quest'anno è arrivato un aiuto alla diagnosi: un test per verificare la presenza del virus A e B.



Picco influenzale anche in Italia: 39 i decessi, mentre 191 i ricovero in terapia intensiva, tra cui anche 4 donne in gravidanza. La maggior parte di decessi e casi gravi si è verificato in soggetti di età pari o superiore a 50 anni, e l'84% dei casi risultava non vaccinato.



Nel video a spiegare come difendersi in caso di contagio il Coordinatore Centro Salute Serravalle, Francesca Nicolini.



Silvia Sacchi