San Marino e la Shoa

San Marino e la Shoa il tema dell'incontro organizzato, alla sala del castello di Borgo Maggiore, da Repubblica Futura. Una scelta precisa, quella di ricordarla tutti gli anni - spiega Fabrizio Perotto - per dare testimonianza alle giovani generazioni. I bambini sono attenti, sottolinea, ma vedono la Shoa molto lontana quando invece risale ai loro nonni, a pochi decenni fa. Dai permessi negati, alla legge razziale, alla protezione certa entro i confini, il Segretario agli esteri Nicola Renzi ha messo a confronto quella che è stata la Shoa in Europa e a San Marino mentre Perotto si è soffermato in particolare sui campi di concentramento e su come venivano trattati i minori. Particolarmente toccante il video con la testimonianza delle sorelle Bucci scampate alla camera a gas perchè sembravano gemelle e dovevano essere sottoposte agli esperimenti di Josef Mengele, passato alla storia proprio per le atrocità e la spietatezza delle sue ricerche pseudo-scientifiche. Patrizia Di Luca, del centro di ricerca emigrazione ha invece fatto una panoramica del Titano che emanò le leggi razziali nel 1942, 4 anni dopo l'Europa. Il divieto era per i matrimoni misti ma non erano previste pene se la legge veniva disattesa e la stessa gendarmeria, in quegli anni, rilasciò permessi a persone di origine ebrea.



Sonia Tura