Rtv: le prime della scuola media Fonte dell'Ovo in visita all'emittente di stato

La classe Prima I della scuola media Fonte dell'Ovo è arrivata alla San Marino Rtv, accompagnata dalla loro insegnante. Si tratta di una serie di visite programmate dalla scuola secondaria inferiore all'Emittente di Stato per conoscere la vicino il mondo dell'informazione, Radio e Tv e scoprire anche alcuni aspetti come la dizione dei conduttori radiofonici e televisivi. Intanto per loro un giro negli studi del Kursaal. Dopodiché è toccata agli alunni della 1B.