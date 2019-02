Le farmacie sammarinesi chiudono due giorni per inventario: tutte le date

L'ISS comunica che, come ogni anno, tra febbraio e marzo le farmacie effettueranno un paio di giorni di chiusura per inventario.



In particolare la Farmacia di Cailungo all’interno dell’Ospedale che resterà chiusa lunedì 11 e martedì 12 febbraio. Rimarrà comunque aperta nella notte tra lunedì e martedì la Farmacia di Borgo Maggiore per garantire la fornitura dei medicinali.



La farmacia di Serravalle chiuderà il 13 e 14 febbraio, il 18 e il 19 sarà il turno di San Marino Città, mentre il 27 e 28 toccherà a Gualdicciolo.



La farmacia di Borgo Maggiore chiuderà invece a marzo, l’11 e il 12 , mentre quella di Fiorentino non sarà aperta il 20 e 21 marzo.