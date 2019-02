Attiva-Mente lancia una raccolta fondi per donare carrozzine ai disabili in Nepal

L'associazione Attiva-Mente lancia una raccolta fondi per aiutare i disabili in Nepal per offrire loro una vita più dignitosa e indipendente. L'iniziativa si chiama "Namasté" e serve a sostenere, a livello economico, il Centro per la vita indipendente di Kathmandu che produce un modello di carrozzina manuale su misura. Uno degli obiettivi dell'organizzazione nepalese è proprio quello di creare un'officina per la produzione. In Nepal, sottolinea Attiva-Mente, solo l'1,94% della popolazione riferisce di avere una disabilità. Un dato così basso denota la tendenza a nasconderla. Si stima che siano più di 22mila le persone che, nel Paese, hanno bisogno di una carrozzina. Il ricavato della raccolta sarà consegnato quando una delegazione sammariense visiterà il Nepal ad ottobre. Per maggiori informazioni, si può visitare il sito www.attiva-mente.info/namaste.



mt



Leggi il comunicato stampa