È arrivato a San Marino il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio: in Pieve la celebrazione

Da oggi San Marino avrà una sua Real Commissione e Delegazione del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Un Ordine Cavalleresco-Religioso militante, tradizionalmente nobiliare, di Cavalieri, Dame ed Ecclesiastici, che “si associano e cooperano – è stato spiegato – perché si ridesti nella pratica la vita cristiana” e che diffondono la fede, “anche offrendo borse di studio agli studenti”.

Secondo la tradizione la sua istituzione risalirebbe all'Imperatore Costantino il Grande, durante la vittoriosa battaglia contro Massenzio a Ponte Milvio nel 312, come è stato spiegato nelle presentazione ufficiale della Milizia dal Vice Auditore Generale Don Amadeo-Martín Rey y Cabieses, che ha raccontato storia, attività e missioni.

La delegazione si è spostata a Palazzo Pubblico per l'incontro con le autorità sammarinesi e in seguito in Basilica per la Celebrazione officiata dal Cardinale Dominique Mamberti.



Nel video le interviste al Presidente della Real Commissione per l'Italia, Duca Don Diego de Vargas Machuca e Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, S. Em. Cardinale Dominique Mamberti.



Silvia Sacchi