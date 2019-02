Banco Farmaceutico: i sammarinesi hanno cominciato a donare, riempiti i primi scatoloni

Aspirina, sciroppo per la tosse, antinfiammatori: tutti farmaci senza bisogno di prescrizione medica quelli che i sammarinesi hanno acquistato nelle tre farmacie del territorio: Serravalle, Borgo Maggiore e Cailungo.



L'invito, alla quale il cuore del Titano risponde sempre con entusiasmo, è del Banco Farmaceutico Onlus e promossa dall’ISS. C'è tempo fino alle 19.30.



Una 50 di volontari si alternano per consigliare i farmaci che si potranno donare alla Caritas San Marino-Montefeltro. Già negli espositori perché quelli più richiesti da chi ne ha bisogno e non può acquistarli.