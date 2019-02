Cgil, Cisl e Uil scendono in piazza a Roma contro il governo. Montanari (Cdls): "Sostegno ai lavoratori"

Presente anche una delegazione del sindacato sammarinese, che chiede anche sul Titano "Rilancio, non decrescita"

A Roma la manifestazione indetta dalle organizzazioni sindacali contro le politiche del governo Lega-5Stelle. Presenti anche i sindacati sammarinesi.





Futuro al lavoro, questo lo slogan prescelto da Cgil, Cisl e Uil, che hanno richiamato sindacati e associazioni da tutta Italia.

Le organizzazioni sindacali sono dunque tornate in piazza, a Roma, per protestare contro le politiche del governo, e chiedono lavoro di qualità, investimenti soprattutto nelle infrastrutture, e politiche fiscali eque.

La partecipazione non manca, se ne rende subito conto Maurizio Landini, neo segretario generale Cgil.

Presenti anche i rappresentanti sindacali di San Marino, che non sono voluti mancare all'appuntamento per dare il proprio sostegno ai sindacati e ai lavoratori italiani.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Maurizio Landini segretario generale Cgil; Gianluca Montanari segretario generale Cdls; Giorgio Felici Federindustria Cdls; Graziano Urbinati presidente Federconsumatori Cgil Rimini