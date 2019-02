Giornata Raccolta del Farmaco: migliaia di medicinali raccolti nelle tre farmacie della Repubblica

Affluenza elevata già dalle prime ore di questa mattina nelle tre farmacie della Repubblica coinvolte: quella di Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore.

Per il sesto anno consecutivo anche San Marino ha contribuito alla “Giornata nazionale di raccolta del farmaco” in collaborazione con Banco Farmaceutico Onlus. Affluenza elevata già dalle prime ore di questa mattina nelle tre farmacie della Repubblica coinvolte: quella di Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore.



“Donare per curare” lo slogan di questa edizione e così è stato. Sono stati migliaia i farmaci raccolti, nella giornata patrocinata dalla Segreteria di Stato alla Sanità. I medicinali verranno distribuiti nelle prossime settimane a chi ne ha più bisogno e non ha disponibilità economiche per acquistarli.



Nel servizio l'intervista a Rossano Riccardi, volontario Banco Farmaceutico