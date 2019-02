La lezione di vita di Laura Casadei, campionessa di volteggio equestre

La ragazzina sammarinese ha una malattia rara che non le impedisce di vincere medaglia

A Khorakhanè domani alle 18,30 la storia di Laura Casadei, ragazzina sammarinese che a causa di una malattia rara non riesce a comunicare. Ma che continua a vincere medaglie in giro per l'Italia in sella al suo cavallo. Ha vinto tante medaglie, grazie alle istruttrice del circolo ippico riminese. Una storia di vita ed una lezione la sua che potrebbe aprire nuove opportunità tra le discipline della Federazione Sport speciali.

Nel servizio di anticipazione della trasmissione, la madre ed il padre di Laura, Elena e Paolo Casadei.