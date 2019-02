"Abbi cura di me": Protocollo servizi per disabili con la Città di Ravenna

Due carte per il circuito culturale, ricreativo e sportivo, rivolto alle disabilità tra Romagna e Repubblica di San Marino per bisogni speciali

San Marino e Ravenna insieme per le persone disabili. Firmato a Palazzo Begni il Protocollo Operativo per l'utilizzo sui reciproci territori delle carte PIÙPERTE e CARTABIANCA. Accesso gratuito e agevolato per servizi culturali, ricreativi e sportivi, aderenti al circuito rivolto ai disabili.

La firma dei dirigenti dei rispettivi dipartimenti turismo e servizi sociali sancisce una prima collaborazione con la Regione Emilia Romagna attraverso la città di Ravenna e l'Area vasta. L'accordo coinvolge le segreterie alla Sanità e al Turismo sul tema dei diritti della persona. La firma e lo scambio di doni anche con l'assessore al Turismo Giacomo Costantini davanti all'Ambasciatore d'Italia in Repubblica sancisce la sinergia tra territori limitrofi da sempre amici. “Creare città sostenibili” assicurando cure a chi ne ha maggiormente bisogno: questi gli intenti dei contraenti istituzionali in nome della gente.

