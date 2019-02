Nuova Pediatria: ambulatori d'avanguardia

Aperti al pubblico gli spazi ospedalieri per viste pediatriche, accoglienza bimbi e famiglie, all'Ospedale di Stato

Inaugurazione ufficiale davanti alla REGGENZA dei nuovi Ambulatori pediatrici all'Ospedale di Stato. Taglio del nastro dei Capitani Reggenti e benedizione solenne del reparto impartita dal vicario generale diocesano Monsignor Elio Ciccioni. Presenti i responsabili di governo, della Authority e della sanità pubblica. Hanno partecipato medici e personale ospedaliero dell'UOC pediatrica. La nuova sezione della Pediatria e una struttura all'avanguardia nell'accoglienza dei piccoli, diagnosi e cura delle malattie infantili sin dai primi mesi d'età. Gli ambulatori rappresentano il punto d'incontro tra territorio e ospedale per assistenza ed emergenze pediatriche. Gli ambienti progettati in modo innovativo tengono conto anche delle esigenze di genitori e famiglie.

Intervista con NICOLA ROMEO Responsabile Pediatria RSM