San Marino: dal 25 chiude la funivia per manutenzione fino a metà marzo

Come ogni anno arriva la comunicazione dell'Azienda sulla chiusura della funivia di San Marino. Infatti è prevista la manutenzione periodica da lunedì 25 febbraio a venerdì 15 marzo compreso.



Una interruzione necessaria per eseguire i controlli ordinari necessari a garantire la massima sicurezza ed efficienza dell’impianto. Oltre alla sostituzione di parti usurate o difettose, meccaniche ed elettroniche, è prevista la sostituzione dei 4 paranchi a catena elettrici che vengono usati per la manutenzione delle vetture e per predisporre la vetturetta di soccorso nella stazione di monte.



Una volta eseguita manutenzione partiranno i collaudi semestrali all’impianto, a cui seguirà una esercitazione di soccorso in linea, con la simulazione di salvataggio tramite trasbordo dei passeggeri sulla vetturetta di soccorso che sarà calata a terra.