San Marino: arriva la prima unione civile



Poco dopo la pubblicazione del decreto arriva sul Titano la prima unione civile. La annunciano su facebook sul gruppo Unioni Civili per San Marino i sammarinesi Emanuele Leuzzi e Marco Cervellini, condividendo l'atto di pubblicazione della loro unione e ringraziando tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso il tutto possibile.



La richiesta è stata fatta il 12 febbraio, il giorno dopo in cui la legge è stata resa operativa con la pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale dell'11 febbraio. La coppia sarà la prima in assoluto ad unirsi allo Stato Civile il prossimo 25 febbraio.



Sui social l'annuncio viene accolto con entusiasmo, con diversi messaggi di congratulazioni e felicitazioni da parte dei sammarinesi.