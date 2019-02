Caos targhe: dieci auto sequestrate in due mesi dalla Municipale di Rimini, solo una sammarinese

In due mesi la Polizia Municipale, ha sequestrato dieci auto con targa estera condotte da residenti in Italia



E' il bilancio diffuso dal Comune di Rimini dall'entrata in vigore della normativa.



Misure severe che arrivano fino alla confisca del veicolo se il proprietario non si adegua: o con una sua immatricolazione in Italia o con il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine.



Dopo la prima constatazione ad un cittadino moldavo, sono state sequestrate a tutt’oggi, cinque vetture con targa rumena, una con targa bulgara, una albanese e solo una immatricolata nella Repubblica di San Marino condotta da un residente a Rimini dal 1966. Condotte invece da un automobilista residente nella provincia di Catania la Renault Twingo immatricolata in Germania e da un conducente residente a Ravenna la Peugeot con targa francese.



Con le nuove disposizioni, oltre al pagamento della sanzione di 712 euro, gli operatori della Polizia municipale di Rimini hanno così provveduto al fermo del veicolo.