"One Billion Risin 2019": il flash mob per gridare NO alle violenze

Organizzato ieri all'Atlante con una coreografia uguale in tutto il mondo

Gridare no! Alla violenza su donne e bambine. È stato questo l'obbiettivo del flash mob “One Billion Risin 2019” organizzato ieri all'Atlante. Una coreografia sulle note di Break the Chain uguale in tutto il mondo e disponibile sui social così ché possa essere alla portata di tutti. Un grido per spezzare le catene ed invitare chi subitsce violenze a prendere il coraggio di denunciare, senza remore e vergogne ingiustificate.



Un modo per riprendersi la propria dignità e la propria vita anche con l'aiuto della comunità, si legge nel comunicato. L'evento è stato condiviso sui social e inviato al One Billion Rising Italia per testimoniare la vicinanza di San Marino a queste iniziative.