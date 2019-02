Lavori al pronto soccorso, da lunedì al via

Da lunedì inizieranno i lavori di manutenzione, nei locali del Pronto Soccorso e Degenza Breve. Si tratta di interventi necessari che verranno svolti per fasi e avranno una durata di circa 40 giorni. L'Iss si scusa per eventuali disagi che potranno verificarsi dovuti in particolare alla temporanea riduzione degli spazi.