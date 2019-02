Grandi manovre al Comitato Sammarinese di Bioetica? Don Mangiarotti su delibera in Consiglio

Grandi manovre al Comitato Sammarinese di Bioetica? In un comunicato don Gabriele Mangiarotti, porta all'attenzione una delibera all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale relativa alle dimissioni di don Andrea Bonsignori, direttore de la scuola del Cottolengo di Torino, da membro del Comitato Sammarinese di Bioetica. Una notizia che dovrebbe a suo dire avere risalto, per evitare l'ombra del sospetto di interventi sottobanco ed affinché il Consiglio ne tragga lezione, scegliendo in futuro risorse presenti in Repubblica.