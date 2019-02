"Animal Rescue": arriva a San Marino la nuova unità di recupero di cani randagi e dispersi

Si attiva anche sul Titano il servizio di recupero di cani randagi e vaganti. Ad annunciarlo è l'Apas nella propria pagina facebook, annunciando una collaborazione con Security Patrol per garantire il pattugliamento sul territorio fuori dall'orario di lavoro del servizio cinofilo. Il pattugliamento, a cura dell'istituto di vigilanza sammarinese, garantirà il recupero degli animali la sera, la notte, il sabato, la domenica e nei giorni festivi grazie ad una convenzione con l'ISS.



L'Associazione Sammarinese Protezione Animali comunica di aver messo a disposizione del Servizio le attrezzature indispensabili per effettuare le operazioni di recupero dei cani ed aver offerto il corso di formazione teorico-pratico agli agenti per fornire loro le conoscenze di base per un approccio corretto coi cani da recuperare e trasportare.



È possibile rivolgersi ad "Animal Rescue" chiamando la Centrale Interforze al numero 115, o contattando direttamente Security Patrol al numero 0549908990. L'istituto di vigilanza è anche incaricato di stilare il verbale da trasmettere al Servizio Veterinario dello Stato, per l'emissione della multa prevista dalle norme in vigore.



L’APAS da parte sua raccomanda ancora una volta di custodire con attenzione i nostri amici a quattro zampe, evitandone la fuoriuscita dalla proprietà privata e portandoli a passeggio con il guinzaglio per evitare che rischino la vita sulle strade, anche a tutela anche della salute pubblica.