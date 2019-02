La Lega chiede di modificare i palinsesti musicali delle radio: 1 canzone su 3 deve essere italiana

Il 33% di canzoni che vengono trasmesse dovranno essere italiane.

È Alessandro Morelli, Presidente della commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera e fino allo scorso anno direttore di Radio Padania, il primo firmatario del progetto di legge che – è stato anticipato – prevederebbe che le radio italiane, tanto i network privati quanto la Rai, riservino almeno un terzo della loro programmazione alla "produzione musicale italiana, opera di autori e di artisti italiani e incisa e prodotta in Italia, distribuita in maniera omogenea durante le 24 ore". Obiettivo pertanto puntare sulla musica nazionale e dare spazio agli esordienti. Infatti, di questo 33%, spiega il parlamentare, "il 10% dovrà essere dedicato ai giovani autori e alle piccole case discografiche".



Il testo non è ancora stato assegnato anche perché, come spiega Morelli, "si spera di raccogliere il maggior numero di firme tra i gruppi". "Il sostegno alla musica italiana - afferma - deve essere il più trasversale possibile".

Previsto inoltre che la musica italiana sia "patrimonio culturale tutelato dalla Costituzione".



Nel video l'intervista a due delle voci "storiche" della nostra Radio San Marino, Lia Fiorio e Stefano Coveri.



Silvia Sacchi