Promozione turistica, siglato protocollo d'intesa tra San Marino ed Emilia-Romagna

E' stato sottoscritto oggi dal Direttore dell’Ufficio del Turismo, Nicoletta Corbelli e il Direttore di Apt Servizi Emilia-Romagna, Emanuele Burioni. Vuole rafforzare le sinergie fra le politiche di marketing turistico delle due destinazioni. Tra gli obiettivi e le azioni concrete figurano: progetti congiunti di marketing, individuazione di target di comune interesse, nello sviluppo di prodotti turistici come anche nel settore della digital communication, nella formazione.



Ancora, la promozione coordinata di grandi eventi e la partecipazione congiunta a fiere e workshop. La firma del Protocollo d’intesa rientra nel processo di implementazione del Piano Strategico per il Turismo e al contempo, provvede a dare attuazione all’Accordo di Collaborazione fra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia Romagna del 2013, per la parte inerente alla collaborazione in ambito turistico.