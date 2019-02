Lo spettacolo della Superluna

Una luna più grande e luminosa del solito, quella di ieri sera, la più grande di tutto il 2019, grazie alla coincidenza di una Luna piena con la minore distanza dalla Terra.

Il termine "superluna" non è un strettamente astronomico, in quanto la definizione scientifica per il momento del massimo avvicinamento della Luna alla Terra, è perigeo lunare.

Ieri il satellite si è trovato a 356 mila 761 chilometri attorno alle 10 del mattino.

Questo fa apparire la luna piena più luminosa e circa il 7% più grande di una luna piena normale.



Appuntamento con un'altra superluna fra poco più di un mese: il 21 Marzo, a ridosso con l'equinozio di primavera.



Silvia Sacchi