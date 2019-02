Stop con il fumo sulle spiagge di Rimini: è la proposta dell'assessore Sadegholvaad

Inoltre anche in Italia verrà introdotto il divieto di fumare alla guida già presente da tempo nel codice stradale sammarinese

Da quest'estate sulle spiagge di Rimini potrebbe scattare il divieto di fumo sotto l'ombrellone. È la proposta dell'assessore alla Sicurezza e Igiene Pubblica del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad. Non verranno vietate le sigarette, spiega l'assessore, ma l'idea è quella "di consentire il fumo solo in apposite aree specializzate". Un idea già messa in pratica in diversi lidi di tutto il mondo che verrà discussa con le cooperative bagnini. Oltre a limitare il fumo passivo, l'obbiettivo è quello di mantenere una spiaggia più pulita. Da un'indagine di Legambiente dello scorso maggio in 78 spiagge italiane le sigarette figurano al sesto posto tra i rifiuti abbandonati, dopo tappi e anelli di plastica.



Anche nello stivale inoltre arriveranno sanzioni per gli automobilisti beccati con la sigaretta durante la guida. Un divieto che nel codice della strada sammarinese è già presente da tempo. In particolare i dati della Polizia Civile parlano di 50 automobilisti sanzionati tra il 2017 e il 2018 e quattro in questi primi mesi del 2019. Un divieto che si estende anche alle sigarette elettroniche perché in entrambi i casi distrae dalla guida e non lascia le mani libere. È importante ricordare che anche i pedoni o chiunque getti mozziconi per strada può ricorrere in una sanzione di 20 euro.



Nel servizio l'intervista all'assessore Jamil Sadegholvaad