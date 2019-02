Disabilità, Attiva-Mente ricorda la ratifica sammarinese della Convenzione Onu



In una nota l'associazione Attiva-Mente ricorda l'11° anniversario della ratifica da parte di San Marino della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD). Era infatti il 22 febbraio 2008 quando la Repubblica si impegnava di fronte agli organismi internazionali ad adottare politiche e pratiche che proibiscano qualsiasi discriminazione basata sulla disabilità.



La CRPD costituisce sicuramente una tra le più grandi conquiste di civiltà degli ultimi anni, poiché – si legge - ha comportato a livello mondiale un radicale cambiamento culturale e legislativo di approccio alla disabilità, vista non più come un problema di salute, ma come una questione di diritti umani. Tuttavia, a distanza di tanto tempo, il progresso dell’inclusione sociale delle persone con disabilità a San Marino, su diversi fronti non è del tutto incoraggiante.



È assolutamente necessario che la classe dirigente recepisca in modo concreto i dettami contenuti nella CRPD mettendo fattivamente, e non a parole, - si precisa - al centro della scena le persone con disabilità e i loro diritti. La CRPD, inoltre, è stata anche un importante punto di riferimento per la stesura da parte delle Nazioni Unite dell’Agenda ONU 2030, contenente i nuovi diciassette Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.