Iss, formazione sull'autismo. Obiettivo: "Creare sistema integrato in favore dell'assistenza e dell'accoglienza"

All'ospedale di Stato il primo corso di formazione rivolto al personale sanitario e socio-sanitario sulla gestione delle persone affette da Disturbo dello Spettro Autistico e sulle difficoltà incontrate dalle loro famiglie quando accedono ai servizi di emergenza e sanitari. Tra i maggiori disagi, ad esempio, le attese in luoghi non familiari, una comunicazione non sempre appropriata da parte degli operatori, procedure invasive che comportano contatto fisico, sovraccarico sensoriale legato all'ambiente del reparto come rumore intenso, luce forte, setting affollato. L'obiettivo è proprio quello di creare un team di reparto specializzato in grado di garantire un sistema integrato dove si instauri un rapporto di equilibrio fra gli operatori del settore: dai sanitari alla scuola, fino alla famiglia. Il corso si avvale della collaborazione dell'associazione BattiCinque, parte attiva nella formazione.