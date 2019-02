Masterchef: finisce l'avventura di Samuele

Dopo aver perso la prova in esterna della sesta puntata, per la squadra di Gloria – formata da Samuele, Alessandro, Guido, Gilberto, Virginia e Salvatore - ha dovuto affrontare il pressure test.



La squadra ha iniziato il Pressure Test prendendo una decisione a catena, partendo dal capitano: chi dovrà affrontare il primo step del Pressure. La persona non scelta, ovvero “il grande escluso”, ha affrontato solo il secondo step , avendo quindi una sola possibilità di salvezza. La persona in questione è Gilberto, che coi suoi modi piuttosto competitivi non si è guadagnato la simpatia dei suoi compagni. Gilberto però aveva un vantaggio: poteva formare tre coppie con i suoi avversari e assegnare loro 4 tecniche, che vanno tassativamente rispettate nella realizzazione del piatto.



Samuele e Alessandro hanno dovuto flambare, sfilettare, impastare e sifonare, Virginia e Salvatore disossare, affumicare, friggere e risottare, Gloria e Guido bollire, grigliare, marinare e frullare. Samuele e Alessandro non però riusciti a utilizzare il sifone per completare il piatto, mentre le altre due coppie sono riusciti a salvarsi. Sono stati loro due quindi ad affrontare un agguerritissimo Gilberto nello step finale del Pressure Test: i concorrenti hanno dovuto realizzare un piatto risottando, friggendo, frullando e marinando.



La scelta è ricaduta sul risotto. Il piatto però che non ha convinto i giudici è quello di Samuele: il fiore di zucca fritto era completamente sbagliato e il risotto mancava di sale. È stato lui quindi a dover togliere il grembiule di MasterChef.