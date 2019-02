Manutenzione periodica: da domani la funivia chiude fino al 15 marzo

La funivia di San Marino a partire da lunedì 25 febbraio rimarrà chiusa fino a venerdì 15 marzo compreso. Un'interruzione indispensabile, si legge in una nota, per eseguire controlli ordinari necessari a garantire la massima sicurezza ed efficienza dell’impianto.



Oltre alla sostituzione di eventuali parti usurate o difettose dell'impianto si procederà ad effettuare gli interventi straordinari, come la sostituzione dei 4 paranchi a catena elettrici che vengono usati sia per la manutenzione delle vetture che per predisporre la vetturetta di soccorso nella stazione di monte. Nel periodo verranno anche effettuati esami magnetoscopici alle funi portanti.



Al termine dei lavori si terrà una simulazione di salvataggio dei passeggeri con la vetturetta di soccorso a cui parteciperà tutto il personale.