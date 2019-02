L'USC: "Pensiamo di essere ancora un Paese credibile?"

“Il futuro è incerto; non vediamo nessuna luce in fondo al tunnel”. È l'amara considerazione dell'Unione Sammarinese Commercio e Turismo, che torna a chiedere separazione dei poteri, stabilità politica,ed un sistema economico solido. E invece – si legge in un comunicato - “tutto è sempre scivolato fra la disattenzione dei pochi soggetti che avrebbero dovuto vigilare sui settori fondamentali del Paese”. Leggendo la stampa – afferma USC – appare in dubbio il valore della “certezza del diritto e del giudizio”. “Pensiamo di essere ancora un Paese credibile – si chiede l'associazione – viste le passate e presenti vicissitudini?”.



