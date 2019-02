Il giallo del raduno delle 500. Potrebbe, dopo 20 anni, lasciare il Titano

Si intitola il giallo del Raduno delle Fiat 500 la nota trasmessa dal Centro Sant'Andrea su segnalazione, scrive. della segreteria del Club. "Voci insistenti, si legge, dicono che nel 2019 questo storico evento non sarà più in Repubblica perchè diversi comuni limitrofi sembrano interessarti a portarlo a casa propria" Lo storico raduno da 20 anni, nel mese di luglio, viene organizzato da volontari che spendono forze ed energie per portare in Repubblica una ulteriore occasione di turismo, chiedendo poco o niente alle Istituzioni. Ma quest’anno, sottolinea la nota, comuni limitrofi hanno giocato d’anticipo, e anche se la notizia è tutta da confermare, sembra che abbiano contattato il Club per ospitare in altra sede il raduno mentre le istituzioni sammarinesi si limitano a ringraziare comunicando all’organizzazione che per esigenze stabilite dalle linee guida del piano strategico per il turismo, non potranno erogare nessun contributo. La speranza di trattenere in Repubblica l’evento, conclude la nota, pare essere alimentata dalla disponibilità di una Giunta di Castello, dimostrando ancora una volta la maggiore sensibilità delle istituzioni periferiche a quelle Centrali.