Rtv: riunito oggi il Cda



Il Cda di Rtv è stato convocato oggi dal presidente Davide Gasperoni con all'ordine del giorno i progetti di ridimensionamento delle spese, legati a quanto disposto dalla Legge Finanziaria. Il Cda ha approvato il documento proposto dal Direttore Generale, sottolineando come l'Azienda, nel corso degli ultimi sei anni, con una corretta gestione, ha già abbassato i costi di oltre il 20%, aumentando al contempo le risorse pubblicitarie e facendo fronte alla riduzione degli investimenti da parte dello Stato, avvenuta negli ultimi tra anni.



Il Cda ha anche approvato a maggioranza la presentazione di una querela – a firma del Presidente e del DG - perchè il Tribunale verifichi se risponda al vero quanto riferito da un quotidiano sammarinese in merito a quanto affermato dalla allora Magistrato Dirigente del Tribunale Unico, Valeria Pierfelici, nel corso di una Commissione Affari Giustizia nei confronti della attendibilità dell'informazione della Radiotelevisione di Stato. In tal caso, cioè, ove venissero confermate queste dichiarazioni, il documento approvato dal Cda chiede se siano configurabili gli estremi di reato ai sensi degli art. 183 e 185 del Codice Penale. Intanto, la redazione giornalistica ha già investito del caso la Consulta per l'Informazione Sammarinese e l'Ordine dei Giornalisti italiano.