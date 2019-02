È attivo “Animal rescue”, la nuova unità di recupero di cani dispersi

Garantirà il recupero dei cani randagi o vaganti la sera, la notte, il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Il servizio Animal Rescue, già attivo da dicembre, è frutto di una collaborazione tra l'Iss e la San Marino Vigilanza Sicurezza per ricoprire il servizio di pattugliamento e pronto intervento sul territorio nelle fasce orarie e nelle giornate in cui non è ricoperto dai due addetti della Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare.

A collaborare con il servizio cinofilo e la vigilanza anche APAS, per accogliere il cane vagante che giungerà in canile in attesa di poterlo restituire al relativo padrone.

L'Associazione Sammarinese Protezione Animali comunica, inoltre, di aver messo a disposizione del Servizio le attrezzature indispensabili per effettuare le operazioni di recupero ed aver offerto il corso di formazione teorico-pratico agli agenti tramite un veterinario comportamentalista per fornir loro le conoscenze di base per un approccio corretto con i cani da recuperare e trasportare.

È possibile rivolgersi ad "Animal Rescue" chiamando la Gendarmeria o la Polizia Civile, che valuterà lo stato di emergenza.

La San Marino Vigilanza Sicurezza è anche incaricata di stilare il verbale da trasmettere al Servizio Veterinario dello Stato, per l'emissione della multa prevista dalle norme in vigore.

L’APAS raccomanda pertanto di custodire con attenzione i propri cani, evitandone la fuoriuscita dalla proprietà privata, conducendoli in passeggiata con l’uso del guinzaglio, in modo che non rischino la vita sulle strade a tutela anche della salute pubblica.

La spesa annuale presunta è di 11 mila euro, come riportato nella delibera del Comitato Esecutivo dell'ISS.



Nel video l'intervista a Maurizio Battistini, medico veterinario.



Silvia Sacchi