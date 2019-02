Museo Filatelico e Numismatico: proseguono i lavori

Mostrato lo stato di avanzamento dei lavori del nuovo Museo Filatelico e Numismatico al Segretario di Stato Podeschi. Apertura prevista: entro inizio 2020

Stanno continuando i lavori del cantiere del Museo in Piazza Garibaldi. La struttura che verrà restaurata, in passato sede dell'Ufficio Numismatico e Filatelico, sarà destinata a diventare, appunto, Museo, sportello vendita al pubblico e Info Point per il Turismo.



Il museo sarà distribuito su 2 livelli. Possibile la creazione di un doppio percorso tematico: dalla storia postale e del francobollo a quella della moneta.

Potrebbe essere trasferita negli spazi di Piazza Garibaldi, anche l'area dedicata alla monetazione antica, attualmente allestita al Museo di Stato.

Al piano inferiore, mura risalenti al 1400, nucleo delle cinte murarie della città tra i più antichi.

Una ulteriore porzione sarà destinata all'archivio e ospiterà il materiale non esposto, che rimarrà fruibile a studiosi ed esperti del settore.



1 milione e 260 mila euro, l'importo dei lavori previsti.

A curare il progetto di recupero e restauro dell’immobile l'architetto Mirco Semprini.

Il Museo, fa sapere il Segretario Podeschi, sarà gestito dagli Istituti Culturali e sarà pronto massimo per inizio 2020.



Nel video le interviste all'architetto Mirco Semprini e al Segretario di Stato per la Cultura Marco Podeschi.



Silvia Sacchi