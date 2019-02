Territorio: alle 18 scopriamo il progetto di riqualificazione di via Paolo III

L'appuntamento è alla Sala Polivalente di Murata, dove, alle 18 la Segreteria di Stato per il Territorio presenterà ai residenti di Città il Progetto di Riqualificazione del Marciapiede di Via Paolo III, nel cuore del centro storico.



Il progetto interesserà il tratto di marciapiede per circa 130 metri, dalla curva dell'ingresso alla Contrada Porta Nova, portando a Piazza Sant'Agata, fino all'arco nella cinta muraria superiore.



I lavori sono stati progettati da Ufficio Progettazione e Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole e verranno realizzati dall'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.



Dunque riqualificazione dei percorsi pedonali in sicurezza anche per i disabili, del manto stradale, consentendo comunque il passaggio dei mezzi di soccorso e spartineve, mantenendo gli stalli con regolamentazione oraria anche per i residenti.



Sarò ridotto il numero di alberature, preservando i tigli e tagliando i pini esistenti.