Consulta socio-sanitaria: a San Marino infortuni sul lavoro in calo

Infortuni sul lavoro in calo a San Marino. Lo rendono noto i rappresentanti della Consulta socio-sanitaria. Durante l'ultima riunione sono stati infatti presentati i dati sul fenomeno aggiornati a fine novembre 2018. Dal report, ancora parziale, emerge che gli infortuni registrati al pronto soccorso sono stati 439. Nel 2017 ne furono 543 e nel 2016 549. Al dato totale del 2018 bisognerà poi togliere, ad esempio, gli infortuni durante il percorso da e per il lavoro e quelli avvenuti fuori territorio. La maggior parte sono casi non gravi.



La Consulta ha poi affrontato il tema delle linee di programmazione aziendale dell'Istituto per la sicurezza sociale, quindi gli obiettivi da raggiungere. Sono stati illustrati i passi avanti compiuti per arrivare a un accreditamento con l'Italia: a giugno dovrebbero arrivare novità in merito. Si è anche parlato di argomenti come la gestione del rischio clinico, la nuova cartella clinica e le attività di prevenzione come screening e vaccinazioni.





