Marciapiede di via Paolo III: presentato il progetto alla Sala Polivalente di Murata

“L'obbiettivo è renderlo percorribile anche a persone con disabilità” spiega il Segretario Augusto Michelotti

Lungo circa 130 metri dalla curva all'ingresso della Contrada Porta Nova, portando a Piazza Sant'Agata, fino all'arco nella cinta muraria superiore. Il nuovo marciapiede avrà lo scopo di riqualificare il percorso pedonale affinché sia percorribile in sicurezza anche dai disabili. Per la riqualificazione sarà purtroppo necessario, ci spiega il segretario Augusto Michelotti, ridurre il numero di alberi.



I lavori partiranno il mese prossimo e verranno realizzati dall'Azienda Autonoma di Stato. Sarà inoltre realizzato, in corrispondenza dell'ingresso alla Contrada Porta Nova, un nuovo tratto di marciapiede per raggiungere la chiesa dei Cappuccini.



Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato Augusto Michelotti