USL: "massima solidarietà" alla Polizia Civile

La Federazione Pubblico Impiego dell'USL esprime “massima solidarietà a tutto il Corpo di Polizia Civile e al Comandante”. Tutto ciò dopo il dibattito sul decreto su Profili di Ruolo e primo Fabbisogno, cui era seguita una lettera di Albina Vicini che aveva fatto discutere. L'Unione Sammarinese dei Lavoratori – in un comunicato – afferma di non voler entrare “in inutili polemiche”; ma ribadisce la propria attenzione alle problematiche del Corpo: “unico settore pubblico – si sottolinea – fino ad ora “non dotato di fondamentali atti necessari ad un corretto svolgimento delle funzioni”. Molto apprezzati, allora, l'”impegno” e la “dedizione” mostrati dagli agenti, per far fronte a questa situazione. Con quest'ultimo decreto – sostiene USL - “si sono finalmente colmate queste inaccettabili omissioni”. Ribadita, infine, la necessità di un “Riforma dei Corpi”, “sempre enunciata – recita la nota - e mai attuata”.