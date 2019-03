AMS: sbagliato l'intervento in via Paolo III

Accusata di tacere da più parti, l'Associazione micologica interviene sulle alberature di via Paolo III ricordando che il principio che deve prevalere in tutte le progettazioni, soprattutto in un aree urbanizzate è quello di tenere conto dell’esistente. Nel caso di Città, scrive, in Via Paolo III, si possono sacrificare un pò di posti auto ma non le alberature stradali che casomai dovrebbero essere potenziate.



Per quanto riguarda la sicurezza e prevenzione di incidenti da alberi malati, aggiunge, visto che il problema sussiste da molto, si sarebbe potuto intervenire gradualmente asportando e piantumando ogni anno una alberatura così da non perdere l’aspetto dell’esistente. L'AMS scrive anche di ritenere non corretto informare i cittadini e le associazioni ambientaliste quando tutti i pareri erano stati dati, le decisioni già prese e addirittura a pochi giorni dall’inizio dei lavori. Così ancora una volta, conclude, perderemo altro verde a discapito del paesaggio e facendo pesare sulla salute delle persone l’inquinamento atmosferico e il benessere.