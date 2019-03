Associazione Micologica e Porta del Paese si muovono contro l'abbattimento degli alberi in via Paolo III

Non corretto informare i cittadini a decisione già prese, scrive l'Associazione Micologica. Porta del Paese ha presentato ai Capi di Stato un'istanza per fermare gli abbattimenti

“Non smetteremo mai di dire che il patrimonio arboreo ha un grande valore ambientale, storico e paesaggistico e dev'essere tutelato”. Accusata di tacere da più parti è arrivata la risposta dell'Associazione Micologica sulle alberature di via Paolo III. Da lunedì partiranno i lavori per il nuovo marciapiede che prevedono l'eliminazione degli alberi lungo il viale. Il Segretario Augusto Michelotti si è detto dispiaciuto ma ha spiegato che per la riqualificazione e per offrire un percorso sicuro anche ai disabili è una scelta necessaria. L'Associazione Micologica dal canto suo sottolinea come in ogni progetto urbanistico bisogna prima di tutto tener conto dell'esistente. “Si possono sacrificare un po' di posti auto – si legge nel comunicato – ma non le alberature stradali che casomai dovrebbero essere potenziate”. L'AMS inoltre ritiene “non corretto” informare cittadini e associazioni ambientaliste a decisioni già prese.



Intanto un altro gruppo, l'Associazione Porta del Paese, ha consegnato ai Capitani Reggenti un'istanza per fermare i lavori di abbattimento. In un post su Facebook “Porta del Paese” si rivolge direttamente al Segretario Michelotti chiedendo di “sospendere i lavori previsti per lunedì” per trovare una soluzione che coniughi sicurezza, tutela dei disabili e bellezza del territorio. Il post si riferisce anche all'abbattimento, avvenuto questa mattina, delle piante in via del Serrone, alla fine della Sottomontana. Svincolo in cui nei prossimi mesi sono previsti i lavori per la nuova rotonda di Murata.