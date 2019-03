A Faetano botte e scontri simulati: al lavoro per un'accademia di giovani stuntmen

Al lavoro per far sviluppare, a San Marino, un'accademia di giovani stuntmen. A Faetano è stato un weekend di lotte, botte e scontri, ma solo per finta. Lo Stunt Team sammarinese Sarvas, la scuola di arti marziali Chimera e un gruppo di stuntmen della Repubblica Ceca hanno organizzato un laboratorio di due giorni dedicato al combattimento scenico cinematografico, per imparare come usare determinate armi, come scontrarsi davanti alla telecamera e come cadere in sicurezza. Un'attività che richiede allenamento, prestanza fisica e impegno e che può diventare una professione. I partecipanti sono stati seguiti da Jakub Svec del gruppo Burdyri di Praga che ha partecipato a set di noti film. Anche gli stuntmen del team sammarinese, nel corso del tempo, hanno lavorato per produzioni di prestigio, per la Bbc, ne I Medici, in set tedeschi e in videoclip, in Italia e in altri Paesi.



mt