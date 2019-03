Unioni civili, Cirinnà (Pd): "San Marino ha dimostrato di non essere isolata"

La senatrice plaude all'ultima normativa sammarinese, ed auspica la modifica della Dichiarazione dei Diritti

La promotrice della legge sulle unioni civili in Italia, senatrice Monica Cirinnà, plaude alla nuova norma approvata a San Marino che apre alle famiglie arcobaleno.



Ha portato avanti la sua battaglia per il riconoscimento dei diritti civili, sostenuta dalla maggioranza della scorsa legislatura, ed oggi la senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà non può che festeggiare la legge sulle unioni civili a San Marino, che ha visto anche la celebrazione del primo legame ufficiale tra persone dello stesso sesso giusto pochi giorni fa.

Ora manca solo il divieto di discriminazione per orientamento sessuale da inserire nella Dichiarazione dei Diritti.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Monica Cirinnà, senatrice Partito Democratico