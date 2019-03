Olio nell'Ausa: lavori di bonifica quasi ultimati

Escluse criticità per l'ambiente

Questa mattina gli ultimi sopralluoghi di Protezione Civile e gli enti preposti per monitorare la situazione dell'olio d'oliva finito nell'Ausa. Venerdì scorso sono cadute alcune taniche da un camion finendo nella fognatura pubblica e poi nel torrente.



Gabriele Palmieri della Petroltecnica S.p.A, ditta che si è occupata della pulizia dell'Ausa, ci ha spiegato che non sussistono criticità per l'ambiente. Anche la Protezione Civile che proprio questa mattina ha effettuato gli ultimi sopralluoghi ha evidenziato che la criticità è rientrata. Resta solo una piccola patina sul pelo dell'acqua che verrà presto assorbita.