Via Paolo III: una trentina i manifestanti contro il taglio degli alberi

In tre giorni hanno raccolto 760 firme contro l'abbattimento degli alberi e le stanno consegnando a Palazzo. Questa mattina in concomitanza con l'avvio dei lavori di riqualificazione di via Paolo III una trentina di cittadini si sono radunati in Centro per manifestare il loro dissenso al taglio previsto degli alberi lungo la via. Hanno affisso alcuni cartelloni "No la taglio degli alberi, Si al taglio della C02" per rilanciare la sensibilità ambientale.