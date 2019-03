Associazioni laicali. 500 firme a "sostegno delle gestanti e dei figli nascituri"

Oltre 500 firme in meno di tre settimane per il Progetto di Legge di iniziativa popolare "Sostegno alle madri gestanti e ai figli nascituri", promosso dal coordinamento delle Associazioni Laicali della Diocesi che domani verrà depositato alla Segreteria Istituzionale. L’auspicio, scrivono i promotori, è che venga portato in Consiglio quanto prima per l’iter di approvazione per dare un contributo importante a sostengo della vita nascente e della genitorialità, in un tessuto sociale che richiede sempre maggior attenzione da parte dello Stato.



Il Coordinamento delle Associazioni Laicali inizierà a confrontarsi con tutte le forze politiche e le rappresentanze sindacali, già nelle prossime settimane. In particolare, sottolinea la nota, lo si vuole presentare alla Commissione per le Pari Opportunità che, negli ultimi anni, ha sempre mostrato molta attenzione alle proposte di legge presentate dalla cittadinanza con riferimento ai temi sociali.