"Carnem levare" anche a San Marino il CARNEVALE finisce in festa col MARTEDÌ

Finisce la settimana carnevalesca iniziata con il Giovedì grasso. Domani inizia la Quaresima fino alla Pasqua del 21 aprile.

Si sa, il carnevale è strettamente legato al periodo quaresimale. Significa “CARNEM LEVARE”, eliminare cibi elaborati e pesanti di cene, feste e balli, tra GIOVEDI' e MARTEDI' grassi. La tradizione settecentesca prima del Mercoledì delle Ceneri anticipa la Pasqua che quest'anno cade il 21 aprile. Continua l'appuntamento con il martedì ultimo della settimana carnevalesca anche a San Marino. Nel pomeriggio CARNIVAL FAMILY per bambini a Serravalle, tema: “i colori del mondo”. I CARTOON dei COSPLAY in musica invadono l'Azzurro di Dogana alle 16.30 negli spazi commerciali organizzato dagli adulti per i ragazzi provenienti anche dal circondario. Venezia e Viareggio, famose nel mondo, chiudono in maschera balli e spettacoli del CARNEVALE 2019.

fz