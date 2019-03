Comites: sostegno ai due Pdl su cittadinanza e diritto di voto dal Sen. Fantetti (FI)

Dal senatore di Forza Italia, Raffaele Fantetti pieno sostegno ai due progetti di legge di iniziativa popolare, promossi dal Comites, per l’introduzione della doppia cittadinanza a seguito di naturalizzazione e per il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni amministrative a favore dei cittadini italiani residenti a San Marino. Di recente Fantetti ha infatti incontrato il Vice Presidente Comites, Alessandro Amadei al quale ha rivolto un plauso per la particolare attenzione mostrata dal Comitato anche al problema delle targhe estere. “Le iniziative messe in campo - riconosce Fantetti - come la raccolta delle segnalazioni finora pervenute dagli automobilisti multati a causa del decreto e la loro trasmissione al Governo italiano, sono sicuramente utili alla soluzione del problema”. Fantetti insieme al collega senatore Barboni, ha già presentato un’interrogazione con la quale si chiede "quali iniziative il Governo italiano intende assumere per affrontare d’intesa con San Marino l’evidente vulnus giuridico determinato dalla nuova disciplina e di tenere nella dovuta considerazione la specificità del Titano.



