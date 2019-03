"Nelle nostre scarpe": le disuguaglianze di genere sul posto di lavoro

Evento organizzato questo giovedì dalle ore 18 al Teatro Titano dalla Commissione e Authority Pari Opportunità

Le disuguaglianze di genere sul posto di lavoro sono una realtà ancora presente. Un'analisi delle Nazioni Unite riporta che in media le donne guadagnano il 23% in meno rispetto agli uomini. Il fenomeno noto come “gender pay gap” viene definito dall'ONU “il più grande furto della storia. A San Marino la Commissione e l'Authority Pari Opportunità con il patrocinio delle Segreterie alla Sanità e Industria hanno organizzato questo giovedì al Teatro Titano la serata “Nelle nostre scarpe”: il mondo femminile come risorsa per l'innovazione.



Tra i relatori il Segretario alle Finanze Eva Guidi, la tiratrice sammarinese Alessandra Perilli, il direttore generale di San Marino Rtv Carlo Romeo. Aprirà l'evento il Segretario alla Sanità Franco Santi.



Nel servizio l'intervista a Nancy Martinazzo, Commissione Pari Opportunità e Franco Santi, Segretario di Stato alla Sanità