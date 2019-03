Oggi è Martedì Grasso, ultimo giorno di Carnevale

Oggi si conclude la tradizione della "settimana grassa" di carnevale, con l'ultimo giorno di feste, costumi e sfilate. Le origini del martedì grasso, che precede il mercoledì delle ceneri, risalgono alla tradizione cattolica.



In questa giornata in antichità le famiglie consumavano tutti i cibi più prelibati rimasti in casa che durante la quaresima non avrebbero potuto consumare, come ad esempio la carne. Il nome "Martedì grasso" ha origine dalla parola francese "Mardi Gras", in omaggio all'ultimo giorno in cui si potevano mangiare cibi grassi prima di 40 giorni di rinunce.



Oggi la tradizione viene onorata in tutta Italia con dolci tipici di carnevale, a seconda del territorio. Immancabili oggi nelle tavole dei sammarinesi sono i “fiocchetti” e le castagnole.